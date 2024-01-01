Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı!
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar.
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Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
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SON 2 RAKAMINA GÖRE 800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
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12
46
48
57
61
72
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SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
030
804
880
970
599
971
752
308
196
520
912
816
974
650
720
772
464
296
316
367
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SON 4 RAKAMINA GÖRE 3.000 TL KAZANAN NUMARALAR
0287
0402
0569
0816
0911
0917
1283
1327
2061
2369
3301
3619
3945
4012
4470
4529
4863
4897
5011
5169
5209
5305
5380
5645
6603
6780
7080
7128
7359
8503
8518
8845
8921
9030
9179
9318
9590
9656
9695
9813
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Milli Piyango Sorgulama 2024 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
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Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?
Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.
Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.
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31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU