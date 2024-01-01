Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar ne oldu?" İşte detaylar...