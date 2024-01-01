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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar: 2024 Milli Piyango 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar neler oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:41 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:41
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 800, 1.200, 3 bin TL kazanan numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          SON 2 RAKAMINA GÖRE 800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

          02

          12

          46

          48

          57

          61

          72

        • 3

          SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

          030

          804

          880

          970

          599

          971

          752

          308

          196

          520

          912

          816

          974

          650

          720

          772

          464

          296

          316

          367

        • 4

          SON 4 RAKAMINA GÖRE 3.000 TL KAZANAN NUMARALAR

          0287

          0402

          0569

          0816

          0911

          0917

          1283

          1327

          2061

          2369

          3301

          3619

          3945

          4012

          4470

          4529

          4863

          4897

          5011

          5169

          5209

          5305

          5380

          5645

          6603

          6780

          7080

          7128

          7359

          8503

          8518

          8845

          8921

          9030

          9179

          9318

          9590

          9656

          9695

          9813

        • 5

          Milli Piyango Sorgulama 2024 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

          Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

          Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

          Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        • 7

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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