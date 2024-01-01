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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama ekranı ile 1 milyon TL kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 1 milyon TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1 milyon TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 02:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:23
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 1 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 1 milyon TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 1 milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

          1 milyon TLikramiye kazanan numaralar

          1769438

          2896808

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          6117541

          6835307

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          7596019

          8115569

          8518785

          8642107

          8713239

          9048347

          9997275

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

        • 5

          2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

          Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.

          Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

          Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

          Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

          Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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