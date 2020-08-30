Milli Piyango 30 Ağustos çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü çekilişle birlikte sona erecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. Bugün de 30 ağustos Zafer Bayramı olduğu için özel çekiliş gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişleri bundan sonra her ayın 9 - 19 ve 29'unda saat 15.30'da gerçekleştiriliyor. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da yapılıyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişi haberimizden takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 30 AĞUSTOS 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN