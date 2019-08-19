Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sorgulama...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 AĞUSTOS 2019

Milli Piyango çekiliş saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında erişime açılacak.

19 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA