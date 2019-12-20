Her sene Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen "Milli Piyango Yılbaşı Özel" çekilişi 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye tutarı 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılıyor. Heyecanın dorukta olduğu çekilişte 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Telefondan Milli Piyango bileti sorgulanır mı? İşte tüm detaylar...

İÇİNDEKİLER

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MİLLİ PİYANGO 2020 BİLETİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE İKRAMİYE TUTARLARI

MİLLİ PİYANGO GELİRLERİ NERELERE DAĞITILIYOR?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango sonuçları açıklandığı anda Milli Piyango biletini sorgulamak için aşağıdaki adımları uygulayabilirniz. Milli Piyango sonuçları en geç çekiliş günü saat 23.59'a kadar açıklanır. Sıralı tam liste merak ediyorsanız bu liste geç gelmektedir. mpi.gov.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Piyango sonuçları saat 20.00-21.00 arasında açıklanacak. Açıklanacak bilet türü ise; 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaraları...

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecek ve ayrıca halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, tüm halk davetli.

MİLLİ PİYANGO 2020 BİLETİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

• MİLLİ PİYANGO SORGULAMA adresini ziyaret ediniz.

• Biletinizi yanınıza alarak, bilet numaranıza bakınız.

• Bilet numaranızı sayfada bulunan bilet numarası bölümüne yazınız.

• Sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemini gerçekleştiriniz.

Eğer ikramiye çıkmışsa ne kadar kazandığınızı sistem size otomatik olarak gösterecektir.

Eğer ikramiye çıkmadıysa “Biletinize ikramiye isabet etmemiştir” uyarısını göreceksiniz.

Biletinizin son iki rakamına ödül isabet ettiyse bu ödül amorti ikramiyesidir. Amorti ödülü ise bilet paranızı kurtardınız demektir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Çekiliş heyeti çekiliş küre veya kürelerinin çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol eder. Milli Piyango bileti çekilişlerinde biletlerin numara sayısına göre en fazla 6 veya 7 küre kullanılır.

Her küreye teker teker ve gösterilmek suretiyle 0'dan 9'a kadar toplar atılır. Kullanılan toplar 6,7 cm. ve ağırlığı 165 gr olup, M.K.E. kurumuna dökme lastikten yaptırılmaktadır.

Toplar küreye konmadan önce dikey bir durumda tek tek sıralanarak dizilmek suretiyle çekilişe geçilir. Toplar 78 gr. ağırlığındadır. Çekiliş topları çelik kasalarda saklanmaktadır.

Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı personel, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurulur.

İkramiye kazanan numaralar anında belirlenir, kayıt ve tutanakları noterle beraber düzenlenip, çekiliş heyetince sistem merkezine iletilir.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE İKRAMİYE TUTARLARI

2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira,

2009'da 30 milyon lira,

2010'da 35 milyon lira,

2011'de 40 milyon lira,

2012'de 45 milyon lira,

2013 ve 2014'te 50 milyon lira,

2015'te 55 milyon lira,

2016'da 60 milyon lira,

2017'de 61 milyon lira,

2018'de 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO GELİRLERİ NERELERE DAĞITILIYOR?

Gayrisafi hasılatın % 10'u Tanıtma Fonu,

Aylık hasılatın % 1'i Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Kârın % 5'i Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu,

Kârın % 95'i Savunma Sanayii Destekleme Fonu.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

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