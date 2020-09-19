Milli Piyango 19 Eylül çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü çekilişle birlikte sona eriyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 19 EYLÜL 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları saat 15.30'da başlayan çekilişte belirleniyor. Çekilişi haberimizden canlı izleyebilirsiniz. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 17.30'da yapılacak.

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