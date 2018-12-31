Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekilişi resmen başladı. Vatandaşlar 70 milyon liralık büyük ikramiye için Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Milyonlarca vatandaş çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır.

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek çekiliş ile saptanması esasına dayanan şans oyununa Milli Piyango denir.

70 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekiliş TRT'den ve Milli Piyango'nun sitesinden canlı yayınlanacak.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2019 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi:

"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

MİLLİ PİYANGO DEPRESYON SEBEBİ

Psikolog Oya Kaptan, insanların piyangoya kendilerini kaptırmamaları gerektiğini belirterek, büyük ikramiye çıkmayanların 'psikolojik çöküntü' yaşayabildiğine dikkat çekti.

Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Ancak birçok kişi ikramiyenin çıkmasının ardından parayı bilinçsiz harcayarak hem ellerindeki varlıklarını hem itibarlarını kaybediyor hem de psikolojileri bozulabiliyor. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikoloğu Oya Kaptan, insanların büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağına çok inandığını söyledi. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının çok zor bir ihtimal olduğunu ifade eden Kaptan, "Milyonlarca insan Milli Piyango oynuyor ve çok zor ihtimalle para kendilerine çıkabilir. İnsanlar kendileri inandıkları gibi çevrelerini de inandırmaya başlıyor. Hayal kurarak ‘bana para çıkarsa şöyle yapacağım, şunları alacağım’ gibi sözler söylüyor. Belirli bir zaman sonra insanın çevresindekiler de artık bu hayallere inanmaya başlıyor. Bütün ailecek bu hayale inanıp bu hayalle üzerine beklentilere giriliyor” dedi.

Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasının ardından insanların ne yapacağını bilmediğini ifade eden Kaptan, "Bunun örneklerini görüyoruz. Biz de çok rastlıyoruz. Para çıktı işinde çok başarılı oldu gibi bir cümleyle karşılaşmadık. Hep maalesef bunun aksi durumuyla karşılaşıyoruz. Bir şeyde alt yapı yoksa o her zaman için yıkılmaya mahkumdur. Çok para demek çok başarı demek değildir. Bunun da aslında en büyük örneği Milli Piyango” diye konuştu.

“Depresyon ve çökme sebebi”

Büyük ikramiyenin bilinçsiz harcanmasının ardından insanların ellerinde var olan işlerini de kaybettiğini aktaran psikolog Kaptan, "Kesinlikle çok büyük çöküntü yaşanıyor. Bir şeye sahip olmamakla bir şeye sahip olup onu elinden kaybetmek arasında çok büyük farklılıklar var. Hiç sahip olmadığı zaman kişi zaten uyum sağladığı hayatta yaşamaya devam ediyor. Diğer türlü standartlar bir anda çok yükseliyor itibarda buna bağlı olarak çok yükseliyor. Ama daha sonra parayla birlikte hem itibar hem de elindekiler kayboluyor. Bu çok büyük bir depresyon ve çökme sebebi. Bu hikayelerde maalesef bu şekilde karşımıza çıkıyor. Genellikle tükenmiş insanları görüyoruz bu hikayelerin sonunda” şeklinde konuştu.

“Bu paranın çıkması çok olağanüstü bir şey”

İnsanların Milli Piyango'ya kendilerini kaptırmamalarını da kaydeden Kaptan, "Bu çok zor bir ihtimal. 80 milyonluk bir ülkedeyiz. Çok büyük bir kişi Milli Piyango satın alıyor çok büyük bir kişi bu yarışmaya dahil oluyor. Sadece bir, iki kişiye çıkıyor. Bu paranın çıkması çok olağanüstü bir şey. İnsan kendini çok kaptırırsa işinde ve evinde verimsizlik yaşıyor. Kaygı bozuklukları ortaya çıkıyor. Boş vermişlik hali ortaya çıkıyor. Bunlarla uğraşmak ciddi bir psikolojik rahatsızlık sebebi” açıklamasında bulundu.