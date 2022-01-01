Milli Piyango son 2 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2022 Yılbaşı Milli Piyango son iki rakamına göre kazanan numaralar

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2022 sonuçları sıralı tam liste sayfası MPİ tarafından yayınlandı. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık 2021 yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye, "9876066" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Peki, Milli Piyango son 2 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2022 Yılbaşı Milli Piyango son iki rakamına göre kazanan numaralar

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİNDE SON 2 RAKAM NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tam bilet alan bir vatandaşlar şanslı numaraların hepsini tutturduğunda 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiyeyi alacak. Eğer Yılbaşı biletinin son 2 numarasını tutturduysa o zaman 240 TL kazanacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI SORGULA

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR

07 41 45 65 66 71 92

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz