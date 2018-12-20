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Sosyal medyada hızla yayılan 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait video tartışma yarattı. Görüntülerde henüz butona basılmadan 6 rakamı düşüyor. Görevli butona basmadığını söyleyip topu geri küreye attırıyor ve sonuç yine 6 çıkıyor.
İşte o görüntü...
O görüntülere ilişkin Milli Piyango tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun olduğu kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişi ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti ortaya çıkmıştır:
İdaremiz tarafından düzenlenen şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
İdaremizce düzenlenen tüm çekilişlerden önce, Çekiliş Heyeti ve Noter huzurunda teknik personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testleri yapılmaktadır. Çekiliş küreleri ile ilgilenen teknik personel çekiliş esnasında küreler ile ilgili herhangi bir sorun veya arıza olduğunda anında müdahale edilebilmesi amacıyla arkada hazır bulunmaktadır.
Bahse konu 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişinde de kürelerin kontrolü ve testleri yapılarak canlı yayın çekilişine geçilmiştir.
Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır."
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