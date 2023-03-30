Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 29 Mart 2023 Milli Piyango sonuçları açıklandı!

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Mart 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları, 29 Mart Çarşamba günü saat 17:30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. 10.000.000 TL büyük ikramiyeyi kazanan numara ve amorti numaralar, noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin ardından netleşti. İşte 29 MArt Milli Piyango ikramiye (bilet) sorgulama ekranı...

Giriş: 30.03.2023 - 02:39 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 29 Mart 2023 Milli Piyango sonuçları açıklandı!
HABERTURK.COM

29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste, Milli Piyango İdaresi tarafından yayınlandı. 29 Mart saat 17:30'da noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi sonrası amorti kazanan numaralar 3 ve 6 olarak belirlendi. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Mart 2023 tarihli Milli Piyango çekilişinde, 10.000.000 TL ikramiyeyi kazanan numaralar, "335303" oldu. 1.500.000 TL ikramiyeyi kazanan numaralar ise "115743" olarak belirlendi.

Son 1 rakamına göre 100 TL amorti ikramiyesi kazanan numaralar da 3 ve 6 olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakırköy'de otomobil metro raylarına uçtu: 2 yaralı
Bakırköy'de otomobil metro raylarına uçtu: 2 yaralı
Z Harfiyle Başlayan Kelimeler
Z Harfiyle Başlayan Kelimeler
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Y Harfiyle Başlayan Kelimeler
Y Harfiyle Başlayan Kelimeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.