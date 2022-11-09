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Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 9 Kasım? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango'da Kasım ayının tek çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını deneyeceği çekiliş öncesi bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

Giriş: 09.11.2022 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Piyango 9 Kasım çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınla aktarılacak çekilişin büyük ikramiyesi belli oldu. İşte, yurt genelinde binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişine dair tüm bilinmesi gerekenler...

  • 9 KASIM 2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    9 Kasım 2022 Milli Piyango çekilişi saat 17:30'da başlayacak.

  • 9 KASIM 2022 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango 9 Kasım çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL olacak.

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

    Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.

  • MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

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