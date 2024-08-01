Milli okçu Ulaş Berkim Tümer son 16 turuna yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna çıktı.
Giriş: 01.08.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:51
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda ilk turda Meksikalı Carlos Rojas'ı mağlup eden Ulaş Berkim Tümer, ikinci turda Hollandalı Steve Wijler ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 yenen milli okçu, son 16 turuna yükseldi.
Ulaş Berkim Tümer, bu turda 4 Ağustos Pazar günü ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelecek.
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