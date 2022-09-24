Barselona Pisti'nde TSİ 16.15'te başlayan 17 turluk birinci yarış devam ederken henüz ilk turda yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayrak kaldırıldı ve yarış durduruldu. Verilen aranın ardından pist temizlendi ve yarış 12 tura kısaltılarak tekrar başlatıldı.
Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü, çok iyi mücadele verdiği yarışta damalı bayrağı 3. sırada geçerek podyum sevinci yaşadı.
Yarışı, Yamaha takımından Dominique Aegerter birinci, Yamaha takımından Lorenzo Baldassarri ise ikinci sırada tamamladı.
Yarış sonrası yaptığı açıklamada Can Öncü, "Yeniden podyumda olmak çok güzel, herkes bugün iyi bir yarış çıkardı. Belki ikinci sırada olabilirdim, yarın bunu umarım sağlayabilirim." diye konuştu.
BAHATTİN SOFUOĞLU İSPANYA'DA İLK YARIŞTA BEŞİNCİ OLDU
Barselona Pisti'nde yarışan diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse takımıyla sezonun 8. ayağında ilk yarışta 5. oldu.
Yarışın ardından milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi yaptı.
Ay-yıldızlı motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta piste çıkacak.
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