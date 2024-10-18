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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ 2024: Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli takım maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı hangi kanalda?

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı Galler ile karşı karşıya gelecek. Topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Montella'nın öğrencileri, Galler karşısında hata yapmak istemiyor. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Galler maçı tarihi ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:21
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, beşinci maçında Galler’i ağırlayacak. Grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik alan Ay-yıldızlılar, yenilmezliğini devam ettirmek istiyor. Topladığı 10 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda B Ligi’nden A Ligi’ne yükselecek. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Galler maçı tarihi ve saati...

        • 2

          TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.

          Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK

          Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

          A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        • 6
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