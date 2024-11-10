Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

        Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı yaklaşıyor!

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekip, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, en yakın rakibi 8 puanlı Galler'in hemen önünde yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Milli Takım, Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Türkiye - Galler maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansıyla öne çıkıyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden milli takım, 10 puanla zirvede yer alıyor. Beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de konuk edecek olan milliler, büyük bir heyecanla bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu önemli milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek. Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturan milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de ağırlayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte ayrıntılar…

        • 3

          TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024

          1- TÜRKİYE 10 PUAN

          2- GALLER 8 PUAN

          3- İZLANDA 4 PUAN

          4- KARADAĞ 0 PUAN

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        • 6

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Habertürk Anasayfa