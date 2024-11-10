Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansıyla öne çıkıyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden milli takım, 10 puanla zirvede yer alıyor. Beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de konuk edecek olan milliler, büyük bir heyecanla bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu önemli milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...