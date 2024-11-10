Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı yaklaşıyor!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekip, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, en yakın rakibi 8 puanlı Galler'in hemen önünde yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Milli Takım, Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Türkiye - Galler maçı yayın bilgisi...
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansıyla öne çıkıyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden milli takım, 10 puanla zirvede yer alıyor. Beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de konuk edecek olan milliler, büyük bir heyecanla bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu önemli milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...
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TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek. Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturan milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de ağırlayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte ayrıntılar…
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TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
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19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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