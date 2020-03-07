AA

Karatede dünya ve olimpiyat sıralamasının bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskiye oranla artık daha aktifiz, artık her alanda daha güçlüyüz. Kadınlarımızın farklı yerlerde kendilerini daha çok göstermelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serap, en son Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında bronz madalya kazandığını anımsatarak, "Umarım biz bu başarımızı kendimizi geliştirerek, yeni sporcular yetiştirerek toplumun her alanında sağlarız. Şu an zaten ben aktif olarak yarıştığım için karakterimizle, duruşumuzla genç kızlara örnek oluyoruz. Umarım bu duruşumuzu bozmadan başarılarımıza devam ederiz." diye konuştu.

TOKYO BİLETİ CEPTE!

Milli karateci, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı büyük ölçüde garantilediğini söyledi. Olimpiyatlara gitmenin bütün sporcuların hayali olduğuna dikkati çeken Serap Özçelik Arapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geriye sadece iki turnuvam kaldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi büyük ölçüde garantiledim. Sadece sonucun resmi olarak Dünya Karate Federasyonu tarafından açıklanmasını bekliyorum. Uzun süren bir maratonun sonunda ben bunu garantiledim. Şu an geriye sadece tek bir şey kaldı, o da sakatlanmadan bu olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Biz aynı zamanda bir performans sporu yapıyoruz. O gün senin günün mü, değil mi, bu çok önemli. O yüzden umuyorum ki o gün benim günümdür ve ben ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim."

"BU SPOR HAYATINIZI GERÇEKTEN DİSİPLİNE EDİYOR"

Cimnastiğe merakı olmasına rağmen arkadaşının tavsiyesiyle 12 yaşından beri karatenin içinde yer aldığını anlatan Serap Özçelik Arapoğlu, şunları kaydetti:

"Karateyi spora başlayacak genç kız arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde görüntünüze ve sağlığınıza zarar veren bir branş değil. Aksine ruhunuzu dinginleştirir. Bu spor hayatınızı gerçekten disipline ediyor. Bu anlamda hiçbir çekinceleri olmasın. Yeter ki koydukları hedef doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışsınlar."