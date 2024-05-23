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        Haberler Spor Diğer Milli judocular, Paris 2024 kotası aldı - Diğer Haberleri

        Milli judocular, Paris 2024 kotası aldı

        Milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:10
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        Milli judocular Paris 2024'te
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu, turnuvaya katılma hakkı kazandı.

        Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Türkiye'ye tarihteki ilk gümüş madalyayı getiren Kayra ile bronz madalya elde eden Hilal, topladıkları puanlarla Paris 2024 vizesi aldı.

        Turnuvada üçüncü turda elenmesine rağmen topladığı puanla erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu da Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

        Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşındaki kota sayısı da 7'ye yükseldi.

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