Milli İstihbarat Akademisi başvuruları başladı

Milli İstihbarat Akademisi 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı.

Milli İstihbarat Akademisinden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden alınacak.

Sadece lisansüstü eğitim verilecek Akademi'de ilk sene iki yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı"na başvuruda bulunabilecek.

SADECE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI BAŞVURABİLECEK

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

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Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.