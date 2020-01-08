Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıkları 2013 yılından itibaren her yıl madalya sayısının arttığını ifade ederek, "2019 yılında en büyük rekoru kırdık, 225 madalya almışız. Bu müthiş bir rekor." diye konuştu.

2018'de Arjantin'deki gençler olimpiyatlarında Türkiye'nin bütün branşlarda 11 madalya kazandığını, haltercilerin 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya aldığını hatırlatan Taşpınar, "Biz, gençler olimpiyatının yıldızıydık." ifadesini kullandı.

Arjantin'de madalya alan gençlerin 2020 Tokyo Olimpiyatları için yetişemeseler de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacaklarına inandığını belirten Taşpınar, "Altyapımız çok sağlam geliyor. Hem kadın hem erkeklerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekor kırarak geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

2019'da kazanılan madalyalardan bahseden Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, "Mart 2019'da Las Vegas Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 20 madalya aldık; 9 altın, 3 gümüş, 8 bronz. Nisanda Gürcistan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 14 madalya; 3 altın, 6 gümüş, 5 bronz. Haziranda Fiji'de Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 21 madalya aldık, halter tarihinde alınmamış bu madalyalar. Eylülde Tayland Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 4 madalya aldık, şampiyon çıkardık, Şaziye Erdoğan dünya şampiyonu oldu. San Marino Akdeniz Kupası'nda ekimde 14 madalya, Bosna Hersek'te 4 madalya, Romanya'da gençler ve 23 yaş altı kategorisinde 38 madalya aldık; 17 altın, 8 gümüş, 13 bronz. Bunlar dile kolay şeyler. Gaziantep'te Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası yaptık, 29 madalya. Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekor kırdık, 71 madalya kazandık. Geçen yıl uluslararası şampiyona ve turnuvalarda 225 madalya kazandık, 68'i altın, 74'ü gümüş, 83'ü bronz." şeklinde konuştu.

"KİMSENİN AKLINA GELEMEYECEK MADALYALAR ALDIK"

2018 yılında 149 madalya kazandıklarını, bunun 39'unun altın, 44'ünün gümüş, 66'sının ise bronz olduğunu kaydeden Taşpınar, önceki yıllara göre geçen yıl tarihi başarı elde ettiklerini söyledi.

Taşpınar, halterde göreve başladıkları 2013 yılında 82 madalya aldıklarını belirterek, "O zaman milli takım kuramadık, sporcu yok, böyleydi. Ama biz o günden bugüne hiç kimsenin aklının ucuna gelemeyecek madalyaları da aldık. 2014'te 83, 2015'te 153, 2016'da 148, 2017'de 128, 2018'de 149, 2019'da 225 madalya kazandık." diye konuştu.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda, kendi yönetiminden önce 2 sporcunun dopingli çıktığını ve bir yıl ceza aldıklarını ifade eden Taşpınar, "Müsabakalara katılamayınca başarı oranımız düştü. Ceza alınca bize 10 madde sundular, biz bu 10 maddeyi harfiyen uyguladık, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından denetlediler ve başarılı olduk, cezamızı 6 aya indirdiler. 12 ülkeden 2'si başarılı oldu, biri biziz. Bu da tarihte bir ilk." şeklinde konuştu.

Taşpınar; sporcu, antrenör ve yönetimlerinin yoğun çalışmalarıyla madalyaların geldiğini vurguladı.

"TOKYO'DA MADALYALAR BEKLİYORUZ"

Tokyo 2020 için kotaların nisan ayında belli olacağını belirten Taşpınar, şöyle devam etti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na 2 kadın, 2 erkek sporcu ile katılma hakkımız var. 4 kotadan hedefimiz 3'ünü alabilmek. Tokyo'da madalyalar bekliyoruz. 9 yıl aradan sonra 2016 Rio Olimpiyatları'nda Daniyar İsmayilov, gümüş madalya kazanmıştı. Uzun bir aradan sonra ikincilik büyük bir başarı, İsmayilov geldiğinde başarısı yoktu, onu da bizim hocalar yetiştirdi. En kuvvetli adaylardan birisi o. Kadınlarda Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonu olmuştu. Seçmeler devam ediyor, bütün dünya sporcuları puan topluyor. Bizde de İsmayilov, gitme hakkı elde ederse madalya alır diye bekliyoruz. Şaziye Erdoğan, gitme hakkı alırsa onun da madalya şansı olur."

Taşpınar, milli sporcu Dilara Narin'e ilişkin "Avrupa Şampiyonu Dilara Narin, hep rekor kırarak şampiyon oluyor, böyle devam ederse Naim Süleymanoğlu'nun kadın versiyonu diyebiliriz." yorumunda bulundu.

2024 Paris Olimpiyatlarına 8 sporcu ile tam kapasiteyle katılmayı hedeflediklerini belirten Taşpınar, altyapıdan iyi sporcuların yetiştiğini sözlerine ekledi.