Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü

        Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantileyen Taha Akgül, ""Gerekli dersleri çıkartarak Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya sözü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nın ASKİ Sporlu güreşçileri, Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi, yurda döndü. Milli güreşçiler için Esenboğa Havalimanı'nda mehteran takımı ile karşılama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda milli güreşçiler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda 3'üncü olan milli güreşçi Taha Akgül, son 2 yılın Avrupa, geçen yılın da dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Bu sene de hedef tabi ki altın madalya ile olimpiyat kotası almaktı. Bronz nasip oldu. Geçen sene finalde yendiğim İranlı rakibime yarı finalde talihsiz bir müsabaka ile kaybettim. Bu sene Avrupa şampiyonluğuyla yoluma devam ettim. Çok iyi hazırlandım, o süreci çok iyi yönettim. Olimpiyat kotası ve bronz madalyanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çetin müsabakalar yapıldı. Olimpiyat öncesi dünya şampiyonaları her zaman en zor müsabakalardır. Sıkletimizde 40'ya yakın sporcu vardı, çok zorlu bir dünya şampiyonası geçirdik. Gerekli dersleri çıkartarak Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim tekrar" ifadelerini kullandı.

        İBRAHİM ÇİFTÇİ: OLİMPİYATLARDA ÜLKEME MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM

        Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda bronz madalya maçını kaybeden ancak Rus sporcu Abdulrashid Sadulaev sakatlığı nedeniyle 5'incilik maçına çıkamamasıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan İbrahim Çiftçi, "Ülkemi olimpiyatlarda temsil etme başarısı göstereceğim. Olimpiyatlara çok daha fazla çalışıp ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.

        ABDULLAH ÇAKMAR: 2024'TE 2'NCİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANARAK ÜLKEMİZE DÖNMEK İSRTİYORUZ

        Serbest Güreş A Milli Takımı teknik direktörü Abdullah Çakmar, son 4 yılın en güçlü dünya şampiyonasına katıldıklarını söyledi. 14 yıldır zirvede olan Akgül'ü sırtındaki yükü alarak rahatlatmak istediklerini belirten Çakmar, "Önümüzde zor bir süreç var. İnşallah ekibimizle beraber güzel bir şekilde oraya hazırlanarak 2024'te 2'nci olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

        ASKİ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Bedir ise bu onuru ve gururu yaşattıkları için bütün sporculara teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Habertürk Anasayfa