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        Haberler Spor Diğer Golf Milli golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek - Diğer Haberleri

        Milli golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek

        İngiltere'de düzenlenecek The G4D Open'da milli golfçü Mehmet Kazan, mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:18
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        Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek
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        Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından İngiltere'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.

        Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak "The G4D Open", Buckinghamshire kentindeki Woburn Golf Kulübünde yapılacak.

        17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, 18 ülkeden toplam 80 sporcu mücadele edecek.

        Turnuvada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil edecek. Milli sporcuya, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü İdris Topar eşlik edecek.

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