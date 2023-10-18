Milli futbolcu Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.
Giriş: 18.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:54
Kuran-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak." ifadelerine yer verdi.
Merih Demiral yaptığı paylaşımda, Filistin bayrağı ve dua emojisi kullandı.