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        Haberler Spor Futbol Diğer Milli futbolcu Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı - Futbol Haberleri

        Milli futbolcu Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı

        Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:54
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        Merih Demiral'dan Filistin'e destek
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        Kuran-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak." ifadelerine yer verdi.

        Merih Demiral yaptığı paylaşımda, Filistin bayrağı ve dua emojisi kullandı.

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