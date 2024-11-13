Milli Eğitim Bakanlığı AGS (Akademik Geçiş Sınavı) nedir? KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı?

Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılması ile KPSS kapsamında yapılacak olan AGS, pedagojik eğitimden geçen adayların meslek bilgisi ve yetkinlik düzeyini belirlemek için gerçekleştirilecektir. AGS'nin içeriğinde, eğitim bilimlerine dair temel bilgiler ve alan bilgisini değerlendirecek soruların bulunması beklenmektedir.