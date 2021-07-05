Milli Eğitim Bakanı'ndan telafi eğitimi açıklaması

Selçuk, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde gazetecilere, 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın alt dalı olan telafi eğitimini başlattıklarını söyledi.
Bugün, telafi eğitiminin yaz bölümünün yaşandığını aktaran Selçuk, her il ve ilçede, hangi okulda hangi saatte neler var gibi bilgilere herkesin "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesinden erişebileceğini anımsattı.
Gençlik kampı gibi yüzlerce merkezde eğitimler verildiğini belirten Selçuk, "Buralarda çeşitli zeka oyunları var, survivor oyunları var. Öğretmen arkadaşlar da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Mesela az önce öğretmen takımı ile birlikte paintball oynadım ve beni vurmakla ilgili baya girişimleri oldu. Burada öğrencilerin gözlerindeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum ve bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Velilerimize çağrım; yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler." dedi.
Salgın döneminin oluşturduğu gerginliği ve eve kapanmanın sonunda oluşan motivasyonsuzluğun açık havada, arkadaşlarla, öğretmenlerle birlikte yenilenmesini istediklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Gerçekten önümüzdeki yıla çok daha dipdiri bir biçimde geçelim istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz. Akademik eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem de yıl boyunca hem de önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Kritik Kazanımlar başlığı altında oluşturduğu listeye göre hangi kazanımlar eksikse önümüzdeki senenin ilk haftalarında yapılmaya başlanacak, onları belirledik. Hepsini sahanın görüşlerini alarak, öğretmen odalarımızı dinleyerek belirledik. Öğretmenlerimize bu zor dönemi omuzladıkları için çok çok teşekkür ederim, velilerimize teşekkür ederim çünkü çok zor bir dönemdi. Dünya tarihinde örnek olay sayılabilecek bir dönemdi, inanılmaz katkı verdiler."
Bakan Selçuk, gençlik kampında paintball kıyafeti giydi, silahla hedef olan balonları vurdu. Kamp alanı içindeki eğitim alanlarını gezen Selçuk, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Ayrıca Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nü de ziyaret eden Selçuk, çocuklarla bir araya geldi, onlarla penaltı atışı yaptı ve kaleye geçti, okçuluk bölümünde ise ok attı.
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