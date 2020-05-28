Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda 23 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, çeşitli nedenlerle Türkiye'de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören yaklaşık 800 bin öğrencinin de uzaktan eğitim sistemine dahil edildiğini belirtti.

"Yabancı öğrencilerimiz de Türk akranları ile birlikte TRT-EBA TV aracılığı ile derslerini takip ediyor, EBA üzerinden düzenlenen çevrim içi derslere katılarak binlerce ders içeriğine ulaşabiliyor." bilgisini paylaşan Selçuk, yabancı öğrencilerin Türkiye ve eğitim sistemine uyumlarının sağlanması amacıyla 2019-2020 ders yılında oluşturulan ve yoğunlaştırılmış Türkçe öğretimi yapılan uyum sınıflarına değindi.

Selçuk, bu sınıflardaki ilk ve ortaokul öğrencilerinin, öğrenimlerine uzaktan devam edebilmeleri amacıyla "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında, Türkçe uzaktan eğitim ders videoları hazırlandığını kaydetti.

PIKTES kapsamında istihdam edilen Türkçe öğretmenleri ve rehber danışmanların öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Selçuk, "PIKTES kapsamında istihdam edilen 3 bin 547 Türkçe öğretmeni, öğrencilere internet ve telefon aracılığıyla ulaşarak, alternatif uzaktan eğitim imkanlarına ilişkin onlara bilgilendirmeler yaptı. Tüm öğrencilerimiz ve aileleri için rehberlik süreci de çok önemsediğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yine PIKTES kapsamında istihdam edilen 375 rehber danışman tarafından öğrencilere akademik ve kişisel rehberlik yapılarak, gereken durumlarda psikososyal destek sağlandığına da işaret etti.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN HİKAYE VE EĞİTİM SETLERİ

Rehber danışmanların, öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla onların ailelerine yönelik rehberlik faaliyetlerinin de yürütüldüğünü vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecini desteklemek amacıyla yaklaşık 75 bin dezavantajlı öğrenciye Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde kırtasiye malzemesi, yabancı öğrenciler için hazırlanmış 10 kitaptan oluşan hikaye seti ve Türkçe alıştırma kitabından oluşan eğitim seti gönderildi. Ayrıca hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte 4 bin aileye sabun, dezenfektan, diş fırçası ve macunu ile hijyen kitabı gibi malzemelerden oluşan kişisel bakım paketi de ulaştırıldı."

10 BİN YABANCI YETİŞKİNE BİLGİLENDİRME

Türkiye’nin salgın sürecinde dünyanın her köşesine ulaştırdığı yardımlar ve başarılı çalışmalarıyla tüm ülkelere örnek olduğunu belirten Ziya Selçuk, her bir öğrencinin ihtiyacının değerlendirildiğini ve Türkiye'deki yabancı öğrenciler de dahil tüm öğrencilerin, süreçten en az şekilde etkilenmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

Selçuk, "Yabancı ailelerin Türkçe öğrenmesi amacıyla çeşitli projeler altında uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemleri bir araya getirilerek oluşturulan 'Harmanlanmış Eğitim' modeli geliştirildi. Bu model çerçevesinde ülkemizde bulunan yabancı yetişkinler, Türkçe dil eğitiminde e-öğrenme yoluyla faydalanıyor. Öğretim Yönetim Sistemine kayıtlı yaklaşık 10 bin yabancı yetişkine koronavirüs salgını ve salgından korunma yolları hakkında sistem üzerinden bilgilendirme yapıldı. Ayrıca salgın sürecinde yabancı velilere farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirmeler yapılarak çocukları ile birlikte evde düzenleyebilecekleri eğitim etkinlikleri konusunda destek sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.