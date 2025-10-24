Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu perşembe günü toplanacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 16. toplantısı 30 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyona sunum yapacak
Giriş: 24.10.2025 - 18:16 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:17
