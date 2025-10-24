Habertürk
Habertürk
        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu perşembe günü toplanacak

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 16. toplantısı 30 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyona sunum yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 18:16 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:17
        Komisyon 30 Ekim'de toplanacak
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda sunum yapacak.

        Komisyonun 16'ncı toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        Komisyonda Adalet Bakanı Tunç ve Dışişleri Bakanı Fidan sunum yapacak.

