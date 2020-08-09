Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada ikinci olup Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2021'de düzenlenmesi planlanan olimpiyat hazırlıklarını Adana'da, Yüreğir Serinevler Atletizm Pisti'nde sürdürüyor.
Türkiye ve 23 yaş altı Avrupa rekorunu elinde bulunduran Eda Tuğsuz, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda başarılarına yenilerini eklemek istiyor.
Milli sporcu Eda, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde antrenmanlara bir süre evde devam ettiğini söyledi.
Yeni normalleşme sürecinin ardından atletizm sahasında çalışmalara başladıklarını anlatan Eda, şöyle konuştu:
"Olimpik bir sporcu için evde antrenman yapmak oldukça zor ama 1,5 aylık süreçte formdan düşmemek amacıyla elimizden geldiğince evde çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi rakiplerimi de etkilemiş durumda fakat bir şekilde hayat devam ediyor. Antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde sürüyor."
"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR..."
Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olimpiyat tecrübesini ilk defa yaşayacağım. Umarım strese kapılıp kendimi kötü hissetmem. Birçok uluslararası organizasyonda yarıştım. Umarım onun havasında olur ve o tecrübelerim inşallah beni arkamdan ittirir. Bu bir bayrak yarışı. Ülkemi temsil etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. 80 milyonu temsil ediyorum. Bu tarifsiz bir duygu. Belki kanımın değil ama terimin son damlasına kadar ülkemi temsil edeceğim."
Antrenman verimliliğimi yükseltmek için elinden geleni yaptığını aktaran Eda, "Önümde her oyuncunun hayal ettiği olimpiyatlar var. Ben olimpiyat barajını geçtim. Artık hazırlanma aşamasındayım, içim rahat. Antrenmanlarımı en iyi şekilde yapıp 2021'de inşallah ülkemi temsil etmek istiyorum. 67,21'lik derecem tabii ki de ülkemize madalya getirecektir. Ben bu bantlarda olmayı canı gönülden istiyorum ve onun için çabalıyorum. Hedefim final atmak." ifadelerini kullandı.
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