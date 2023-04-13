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Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya elde etti.

Giriş: 13.04.2023 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
AA

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi.

Finalde, milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti.

Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcu Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci sırada bitirdi.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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