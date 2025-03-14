Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Şampiyonası'nda finalde! - Diğer Haberleri

        Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Şampiyonası'nda finalde!

        Milli boksör Hatice Akbaş, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang'ı yenerek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatice Akbaş finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sırbistan'da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Hatice Akbaş, 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang karşısında 4-1 galip gelerek finale yükseldi.

        2022 dünya şampiyonu ve 2024 Paris Olimpiyatları ikincisi olan Hatice Akbaş, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile karşılaştı. Hatice Akbaş, maçın ilk raundunu 5-0 kazandı, ikinci raundunu ise 4-1 kaybetti. Milli boksör son raundu 4-1 ve maçı da 4-1 kazanarak finale yükseldi.

        Hatice Akbaş, pazar günü akşam seansında Faslı Widad Bertal ile karşılaşacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Irak'tan DEAŞ'a operasyon
        Irak'tan DEAŞ'a operasyon
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa