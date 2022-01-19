Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu protestosu

Milli Beka Hareketi'nin yaklaşık 50 kişilik üyesi, sanatçı Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki evinin önünde slogan attı. Polis ekipleri yürüyüşe müdahale ederken, Milli Beka Hareket Genel Başkanı Murat Şahin, "Bu minik cahile haddini bildirmek için burada toplandık" dedi.

Sanatçı Sezen Aksu'nun, "Şahane bir şey yaşamak" şarkısına tepkiler sürüyor. Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği iddia edilen Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki evinin önünde dün akşam protesto düzenlendi.

Milli Beka Hareketi üyesi yaklaşık 50 kişi, Aksu'nun Kanlıca'daki evinin önünde yürüyüş yaparak slogan attı. Olay yerine gelen 20 kişilik polis ekibi, grubu Kanlıca Meydanı'na yönlendirdi.

Milli Beka Hareket Genel Başkanı Murat Şahin burada yaptığı konuşmada, "Bu ülkede sanat yaptığını zanneden, Hz. Adem ve Hz. Havva'yı aşağılamaya çalışan, bu minik cahile haddini bildirmek için burada toplandık" dedi.