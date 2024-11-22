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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI | Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 Elemeleri Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam Macaristan maçı hangi kanalda?

        Milli basketbol maçı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, Macaristan maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Millilerimiz, grupta lider İtalya'nın ardından 2. sırada bulunurken konuk ekip ise son sırada yer alıyor. Peki, Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam Macaristan maçı hangi kanalda? İşte, milli basketbol maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:50
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        • 1

          A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu 3. maçına çıkıyor. 12 Dev Adam, Macaristan karşısında parkeye çıkıyor. Grupta 2. sırada bulunan ay-yıldızlılar, kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Oynadığı 2 maçı da kaybeden ve son sırada yer alan Macaristan ise ilk galibiyetini almak istiyor. Millilerin kadrosunda Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Kenan Sipahi, Shane Larkin gibi önemli oyuncular yer alıyor. Peki, Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam Macaristan maçı hangi kanalda? İşte, 12 Dev Adam’ın Macaristan maçlarının aday kadrosu ve mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Macaristan basketbol maçı 22 Kasım Cuma günü yani bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Türkiye - Macaristan basketbol maçı, TRT SPOR Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli basketbol maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          TÜRKİYE MACARİSTAN'A KARŞI OYNADIĞI MAÇLARDA ÜSTÜN

          Türkiye ile Macaristan, daha önce 9'u resmi 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Milliler, 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 1973 yılında 80-62'lik skorla aldı.

          Öte yandan, A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

          Milliler, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmış ve müsabakayı 78-72'lik skorla kazanmıştı.

        • 6

          12 DEV ADAM’IN ADAY KADROSU

          A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

          Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan, Sarper David Mutaf, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Yiğitcan Saybir, Emre Melih Tunca, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

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