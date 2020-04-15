15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Badminton Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde madalya kazanan tek Türk sporcu olan Özge Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçen dönemde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Karantina sürecinin sporcuların performansını ciddi anlamda etkileyeceğini belirten 28 yaşındaki milli badmintoncu, "Çünkü performans sporcuları her gün antrenman yaparlar ve bunlar kendi branşlarına özgü antrenmanlar. Ama bu süreçte herkes evlerinde olan imkanlarla antrenman yapmaya çalışıyor. Bunlar esneklik, kuvvet, temel hareketler. Bunlar maalesef branşımıza özgü antrenmanlar olamıyor." diye konuştu.
Özge, dünyayı saran koronavirüsün spora etkisine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Badminton branşında raketle oynamamız gerekiyor. Evimizde böyle imkan olmadığı için raketle antrenman yapamıyoruz. Diğer branşlar için de bu durumun böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu süreç ister istemez performansımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu süreç başlamadan önce çalışmalarımıza yoğun bir tempoyla devam ediyorduk. Önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası vardı. Bu süreçten dolayı antrenmanlarımıza ara vermek zorunda kaldık. O yüzden çalışmalarıma evde kuvvet, çabukluk gibi egzersizler yaparak devam ediyorum."
"CAN SIKINTISI SOLUNUM SIKINTISINDAN İYİDİR"
Evde spor dışında neler yaptığını anlatan Özge, "Ailemle vakit geçiriyorum. Kitap okuyorum, belgesel, dizi izliyorum. Böyle aktivitelerle günlerimi tamamlamaya çalışıyorum." dedi.
Milli badmintoncu, koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine işaret ederek, "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Evde kal Türkiye." çağrısı yaptı.
"KİMSE BENDEN DERECE BEKLEMİYORDU"
Rusya'nın Kazan kentinde 2014 yılında yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren Özge Bayrak, "Avrupa Şampiyonası'nda kimse benden derece beklemiyordu. Açıkçası benim de kuram oldukça zordu, ben de çok ümitli değildim. İkinci seribaşıyla maça çıktım ve 2-0 yendim. Bu beni çok mutlu etmişti, diğer rakiplerime karşı 'Acaba onları da yenebilir miyim' dedirtmişti. Daha sonra diğer seribaşını ve ardından bir başka seribaşı sporcuyu yenerek yarı finale yükseldim ve üçüncü oldum." ifadelerini kullandı.
Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda yeniden madalya kazanmayı amaçladığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Olimpiyatlara badminton branşında katılan ilk Türk sporcu olamamıştım ama Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk sporcu olmuştum. Ülkeme madalya getirdiğim için çok mutluydum. Hedefim, evlerimizden çıktıktan sonra güzel bir antrenman temposuyla tekrar çalışıp gittiğimiz turnuvalarda en iyi dereceyi almak. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yeniden derece yapmak istiyorum."
"OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ DOĞRU KARAR"
Özge, koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatların bir yıl ertelenmesine ilişkin, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi doğru bir karar. Hepimiz çok çalışıp olimpiyatlara hazırlandık ama tabii ki sağlığımız her şeyden önemli. Bu alınan kararı sporcular olarak destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Özge, şunları söyledi:
"Olimpiyat süreci aslında benim için erken başlamıştı. 2012 Londra Olimpiyatları için 4 yıl boyunca çalıştık, uğraştık ancak son 7-8 ay kala sakatlık geçirdim ve olimpiyatları kaçırdım. Tabii ki 2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp badminton branşında bunu başaran ilk Türk sporcu olmak istemiştim. Bu hedefimi başaramadım. Daha sonra 2016 Rio Olimpiyatları için tekrar 4 yıl boyunca uğraştık ve Rio'ya gitmeye hak kazandım. Tabii ki çok mutluydum. Herkesin hedef noktası vardı. Hayalim hedefime ulaşmaktı, ulaşmıştım. Olimpiyatlar en üst zirve diyebilirim."
"BADMİNTONU ÖNCEDEN KİMSE BİLMİYORDU"
Özge Bayrak, Türk badmintonunun son dönemde önemli gelişim kaydettiğini dile getirdi.
Federasyonun bu spora yaptığı destekle beraber günden güne derece yapan sporcuların arttığına işaret eden milli badmintoncu, "Türkiye şampiyonalarına 81 ilden sporcu gönderiyorlar. Önceden badminton ne dediğimizde kimse bilmiyordu. Şu an herkes okul bahçelerinde, dışarıda ellerinde raketle birbirleriyle oynayıp eğleniyor. Bunu artık hobi olarak yapmaktan vazgeçip, profesyonel olarak yapmaya çalışıyorlar. Bu da ülkemizde badminton branşının giderek yayıldığını gösteriyor." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!