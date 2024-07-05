Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024e kota aldı

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Cirit atmada mücadele eden Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi. REKLAM Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi. Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şunlar: Erkekler 100 metre: Kayhan Özer 400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello 20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz Maraton: Kaan Kigen Özbilen Yüksek atlama: Alperen Acet Üç adım atlama: Necati Er Sırıkla atlama: Ersu Şaşma Çekiç atma: Özkan Baltacı Kadınlar 20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez Yüksek atlama: Buse Savaşkan Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz Gülle atma: Emel Dereli Cirit atma: Eda Tuğsuz Karışık Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir