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        Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024e kota aldı

        Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:03
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        Eda Tuğsuz, Paris 2024 biletini aldı!
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        Cirit atmada mücadele eden Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

        Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

        Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

        Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.

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        Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şunlar:

        Erkekler

        100 metre: Kayhan Özer

        400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello

        20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

        Maraton: Kaan Kigen Özbilen

        Yüksek atlama: Alperen Acet

        Üç adım atlama: Necati Er

        Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

        Çekiç atma: Özkan Baltacı

        Kadınlar

        20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

        Yüksek atlama: Buse Savaşkan

        Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

        Gülle atma: Emel Dereli

        Cirit atma: Eda Tuğsuz

        Karışık

        Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir

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