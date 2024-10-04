Milli ara tarihleri: Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor?
Süper Lig heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında iki maça çıkacak. Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e bir süre ara verilecek. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2024 Süper Lig'de milli aranın başlayacağı tarih...
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Milli ara için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok ligde maç oynanmayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçı kapsamında iki kritik maça çıkacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig’de milli aranın 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. Ligde 8. hafta maçları ise 6 Ekim Pazar günü sona erecek.
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Süper Lig’de milli ara 7-14 Ekim tarihlerinde olacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı 11 Ekim’de Karadağ ile
14 Ekim’de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçların ardından milli ara sona erecek
Süper Lig’de 9. hafta 19 Ekim'de başlayacak.
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ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
11 Ekim 2024 / 21.45
Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45
İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00
Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45
Karadağ - Türkiye