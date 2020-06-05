Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Enis Berberoğlu, geçtiğimiz yeni düzenlenen İnfaz Yasası kapsamında koronavirüs izninden yararlanılarak çıkarıldı. Düzenleme açık cezaevinde bulunanları kapsıyor.

HDP'LİLER İÇİN İZİN SÖZKONUSU DEĞİL

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğlulları ve Leyla Güven'in böyle bir iznin sözkonusu olmadığı belirtildi. Her iki isim kapalı cezaevinde bir süre kaldıktan sonra açık cezaevine geçebilecekler.