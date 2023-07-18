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        Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın kazandığı gelir belli oldu! Rakam dudak uçuklattı!

        FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin finalinde Çin ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibi 3-1 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Milli Takım oyuncularının şampiyonluktan sonra Milletler Ligi'nden aldığı gelir belli oldu. Duyanların dudakları uçukladı.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:04
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rakibi Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yapılan dev organizasyonda Filenin Sultanları'nın elde ettiği gelir miktarı belli oldu. Turnuva boyunca kazanılan maçlardan ve şampiyonluktan gelen miktarı milli takım, kasasına koydu.

        • 2

          FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, yarı finalde ABD'yi mağlup ederek finalde Çin'in rakibi oldu. Mücadeleyi 3-1'lik skorla tamamlana A Milli Kadın Voleybol Takımı altın madalyayı aldı.

        • 3

          Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi boyunca elde ettiği 12 galibiyetten 114 bin dolarlık geliri kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 3 mağlubiyette ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.

        • 4

          Rakibi Çin'i 3-1'lik skorla yenen ve FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 1 milyon dolarlık şampiyonluk gelirini de kasasına koydu. Filenin Sultanları toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle turnuvayı bitirdi.

        • 5

          Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki kadrosu şu şekildeydi:

          Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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