İtalya karşılaşmaya iyi başladı. Oyun kurmakta zorlanan Brezilya, 7-3 geriye düştüğü sayının ardından mola aldı. Molanın ardından Brezilya'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya, teknik molaya 12-6 önde girdi. Oyunda dengeyi kurarak etkili bloklar yapan Brezilya, skor 23-21'de farkı 2'ye indirdi ve İtalya'ya mola aldırdı. Brezilya'nın üst üste basit hataları sonrası İtalya, seti 25-23 kazandı.
Karşılıklı sayılarla başlayan sette iki takım da önce ortadan sonra kenarlardan hücum etti. İtalya, rakibine göre az basit hata yaptığı setin ilk bölümünde teknik molaya 12-9 önde girdi. Molanın ardından etkili oyununu sürdüren İtalya, skor 19-13'te Brezilya'ya mola aldırdı. İtalya, üstün oynadığı seti, pasörü Malinov'un plase sayısıyla 25-22 alarak durumu 2-0'a getirdi.
Brezilya 3. sete iyi başladı. Kenarlardan hücumlarla sayılar üreten Brezilya, karşısında Egonu ile tabelayı değiştiren İtalya, skor 7-7'de eşitliği sağladı. Karşılıklı sayıların ardından teknik molaya İtalya, 12-10 önde girdi. Kenarlarını iyi kapatan ve Egonu'yu durdurmayı başaran Brezilya, ortadan hücumlarla skoru 20-20'de eşitledi. Yeniden Egonu ile sayılar bulmaya başlayan İtalya, şampiyonluk sayısını Chirichella'nın bloğuyla aldı ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.
MAÇIN ARDINDAN
İtalya Milli takım oyuncuları şampiyonluğun kazanmasında büyük sahibi olan Egonu'yu tek tek sarılarak tebrik etti.
Turnuvanın en değerli oyuncusu gelecek sezon VakıfBank forması giyecek İtalya'dan Egonu olurken, en iyi pasör yine İtalya'dan Orro, en iyi smaçör Brezilya'dan Gabi, en iyi orta oyuncu Sırbistan'dan Stevanovic, en iyi orta oyuncu Brezilya'dan Da Silva Ana, en iyi libero Gennaro (İtalya), en iyi pasör çaprazı ise yine Egonu seçildi.
Turnuvanın ikincisi Brezilya'ya madalyalarını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic verdi.
Şampiyon İtalya'ya ise kupa ve madalyalarını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ taktim etti.
Madalya töreninin ardından İtalya Milli Takım oyuncuları, şampiyonluklarını kutladı.
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