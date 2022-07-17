Brezilya İtalya maçı için geri sayım başlamış durumda. Voleybolseverlerin büyük bir merakla beklediği Milletler Ligi final mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

BREZİLYA İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya İtalya Milletler Ligi final maçı 17 Temmuz Pazar günü saat 18:30'da oynanacak.

BREZİLYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya İtalya Milletler Ligi yarı maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.