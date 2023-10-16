Miller, Afrika’da 3 milyar dolar hacme ulaştı

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Afrika’da etkinliğini artıran Miller Holding, 17 ülkede yaptığı projeler ile 3 milyar dolarlık taahhüt hacmine ulaştı. Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, Afrika’daki başarılarını “kazan-kazan” prensibiyle hareket etmelerine borçlu olduklarını söyleyerek, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) bizim kıtadaki büyüme merkezimiz konumunda fakat farklı ülkelerde de etkiliyiz” dedi.

Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu’nun (TABEF) ardından değerlendirmelerde bulunan Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, “Forumun ana sponsoruyduk, çok başarılı bir görüşme trafiği yaşandı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacminin ilk etapta 50 milyar dolara, sonra 75 milyar dolara çıkarılmasının planlandığını söyledi. Afrika’daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar dolara, Türk müteahhitleri tarafından kıta çapında üstlenilen projelerin değerinin ise 85,4 milyar dolara ulaştığının bilgisini verdi. İşte biz bu rakamların mimarları arasındayız” diye konuştu.

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"KAZAN-KAZAN PRENSİBİYLE İŞ YAPIYORUZ"

Mildon, “Bize ‘Afrika’da iş yapmak zor’ diyorlar. Bence bu yanlış bir tespit. Dünyanın her yerinde iş yapmak zor. Bizim için bu süreci kolaylaştıran şey yeteri kadar efor harcamamız ve kararlı olmamız” diyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerek Afrika’da gerek buradaki forumda gözlemlediğim önemli bir şey var. Afrikalı iş insanları bizimle sıcak bir ilişki içinde. ‘Türkiye’ye geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz’ diyorlar. Bizim için de aynı şey geçerli. Aynı sinerjiyi bir Çinli’yle, bir Hintli’yle yakalayamıyorlar. Çünkü dünyanın en zengin kaynaklarına sahip bu kıtada hedefimiz rakiplerimiz gibi tek taraflı bir fayda, tabir yerindeyse sömürü değil. Kıta 16’ncı yüzyıldan bu yana sömürülüyor. Oysa biz kazan-kazan prensibiyle iş yapıyoruz. Bu zenginlik başkalarına değil Afrikalılara kalırsa, çok daha büyük işler yapmak mümkün. Biz de işte hem onlara hem bize kazandıracak, bu güzel işlerin peşindeyiz.”

DEMOKRATİK KONGO'DA 2 OTELİN İNŞASI DEVAM EDİYOR

DKC’nin holdingleri için Afrika’daki büyüme merkezi konumunda olduğunu kaydeden Mildon, “Bu ülkede çok ciddi taahhüt kontratlarımız ve yatırımlarımız var. Bu projeleri gerçekleştirmek için ciddi fabrika ve operasyon tesisleri yatırımı yaptık ve ülkenin en büyük araç parkına sahip olan operasyon şirketimizi kurduk. Bunun yanı sıra iki otelin inşaatına da devam ediyoruz. Ayrıca DKC Afrika’nın en hızlı büyüme potansiyeline sahip ülkesi” şeklinde konuştu.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ALTYAPISINA TALİP

Miller Holding’in Afrika’da madencilik, enerji, taahhüt ve uluslararası ticaret alanlarına odaklandığını anlatan Mildon, “Yenilenebilir enerji ve batarya teknolojileri başta olmak üzere geleceğin teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu bütün madenler bakımından küresel ölçekte en zengin kıta olan Afrika’da, madencilik operasyonlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Orta ve Batı Afrika’da yer alan 17 ülkede en büyük iş hacmine sahip Türk şirketi olarak dikkat çekiyoruz. Kıtanın genel olarak ihtiyaç duyduğu altyapı işlerinin yanı sıra kıtada 1 milyara yakın insanın elektriğinin olmaması burayı enerji sektörü bakımından da bakir bir saha olmasını sağlıyor. Bu projelere talibiz” açıklamalarında bulundu.

MİLLER HOLDİNG'E 'AFRİKA'NIN EN'İ ÖDÜLÜ

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Afrika Birliği ortaklığında, Miller Holding’in ana sponsorluğu ile gerçekleştirilen Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu (TABEF), 2 bini Afrikalı olmak üzere 4 bine yakın iş insanını ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen foruma, Türkiye ve Afrika ülkelerini temsilen 30’a yakın bakan iştirak etti. Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Afrika kıtasını kapsayan projeler geliştirmesi ve kıtayla ticari ilişkilerin artırılmasına katkı sağlayan Miller Holding CEO’su Turhan Mildon’a “Afrika’nın EN’leri” olarak anılan Türkiye-Afrika İş Dünyası Ödülü’nü takdim etti.