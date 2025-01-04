Millenicom çöktü mü? 3 Ocak Millenicom ne zaman düzelir, internet neden yok?

Millenicom çöktü mü? 3 Ocak Millenicom ne zaman düzelir, internet neden yok?

'Millenicom çöktü mü?' sorusu an itibarıyla cevabı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Siteye ve müşteri hizmetlerine ulaşamadığını dile getiren kullanıcılar, sosyal medya üzerinden internet bağlantısının koptuğunu belirtiyor. Peki, "Millenicom çöktü mü? 3 Ocak Millenicom ne zaman düzelir, internet neden yok?" İşte ayrıntılar...

MİLLENİCOM ÇÖKTÜ MÜ?

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Millenicom servis sağlayıcı üzerinden internet hizmeti alan kullanıcılar, bağlantı sorunu yaşadığını dile getiriyor. Millenicom sitesine ve müşteri hizmetlerine ulaşamdığını dile getiren kullanıcılar, yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor.