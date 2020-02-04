"O BİZİM MUCİZE BEBEĞİMİZ"

Oyuncu, ayrıca "Hayatta seçim yapacak çok şey var. O çok güzel. Saçları diğer kızlardan daha açık renkli... O bizim mucize bebeğimiz ve hepimiz ona sahip olduğumuz için minnettarız." ifadelerini kullandı.