İtalya Serie A ekibi Milan, Portekizli Rafael Leao ile sözleşme yeniledi. Kırmızı-siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "AC Milan, Rafael Alexandre da Conceiçao Leao'nun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar yenilediğini duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerine yer verildi.

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