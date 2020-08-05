Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.