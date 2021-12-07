Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Milan Liverpool maçı maçı saat 23:00'de başlayacak...

MILAN LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son hafta maçına sahne olacak Milan Liverpool maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MILAN LIVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?

Milan Liverpool maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...