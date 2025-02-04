Milan, Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı
İtalyan ekibi Milan, Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 04.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:29
Milan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Chelsea forması giyen Joao Felix ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.
Benfica, Atletico Madrid, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan Felix, yeni takımında 79 numaralı formayı giyecek.
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