UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İtalyan temsilcisi Milan, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı.

Milan, maçı 3-2 kazanırken Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı. Milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.

İtalyan ekibi, Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave ile play-off turunda karşılaşacak.