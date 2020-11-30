9 maçta aldığı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayan Milan, Avrupa'nın 5 büyük liginin de zirvesinde yer alıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da yıldızlaştığı Milan, Bayern Münih ve Tottenham'ı da geride bıraktı.

Şu ana kadar 2,5 puan ortalaması yakalayan Milan, 2,4 puan ortalamalı Bayern Münih ve 2,1 ortalamalı Tottenham'ın önünde zirvede yer alıyor. Ayrıca Milan henüz yenilmeyen üç takımdan biri konumunda. Kırmızı-siyahlıların dışında Atletico Madrid ve Juventus da henüz mağlubiyet almadı.

Serie A'nın ilk 9 maçında 21 gol atan Milan, son 18 yılın en skorer dönemini yaşıyor. İtalyan devi son olarak 2002-03 sezonunda 23 gol atmıştı.