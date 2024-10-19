Milan: 1 - Udinese: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan, evinde Udisene'yi 1-0 mağlup etti. 29. dakikada Tijjani Reijnders'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Samuel Chukwueze'nin kaydettiği golle galip gelen Milan, puanını 14'e yükseltti. Udinese ise haftayı 13 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Milan oldu.
Milan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ev sahibi ekipte Tijani Reijnders, 29. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Udinese'nin 45+1'de Kingsley Ehizibue ve 90+5'te Christian Kabasele ile attığı goller VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.
Milan, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Udinese ise son 4 haftada 3. kez yenilerek 13 puanda kaldı.
Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Udinese ise sahasında Caglari'yi ağırlayacak.