Mila İsminin Anlamı Nedir? Mila İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Mila isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

MEYRA İSMİNİN ANLAMI

Mila ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mila isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mila isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİLA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mila ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu. Sudan gelme. Bir kap dolusu obje, nesne. Bir tanem, canım. Sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse. Nazik, kibar ve hoş. Kelime, sözcük, söz, söylemek. Çalışkan, gayretli. Zarif, nazik, yardımsever, iyi niyetli.

MİLA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mila ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mila ismini koymak caizdir.

MİLA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mila ismini kullanan 3.320 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mila ismini kullanan 1.211 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mila ismini kullanan 293 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mila ismini kullanan 327 kişi bulunmaktadır.

MİLA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mila isminde olanların liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner