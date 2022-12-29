Meyra İsminin Anlamı Nedir? Meyra İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Meyra isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MEYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Meyra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Meyra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Meyra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MEYRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Meyra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Güzelliği ve aklıyla çevresini aydınlatan kimse. Işıltı. Parıldayan ışık.

MEYRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Meyra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Meyra ismini koymak caizdir.

MEYRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Meyra ismini kullanan 3.451 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Meyra ismini kullanan 775 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Meyra ismini kullanan 249 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Meyra ismini kullanan 197 kişi bulunmaktadır.

MEYRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Meyra adındakiler özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Sitil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner